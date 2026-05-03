Autostrade dubbi su autorizzazioni per l' abbattimento alberi | associazioni chiedono intervento dell’assessore Aricò

Le associazioni ambientaliste hanno sollevato dubbi riguardo alle autorizzazioni necessarie per l’abbattimento degli alberi lungo le autostrade siciliane, chiedendo un intervento dell’assessore competente. La vicenda ha riacceso le polemiche già esplose nei giorni scorsi, quando il Consorzio per le Autostrade Siciliane aveva difeso le operazioni di manutenzione, sostenendo la loro correttezza e l’urgenza. La questione continua a suscitare attenzione e richieste di chiarimenti ufficiali.

Non si placa la polemica sugli abbattimenti degli alberi lungo le autostrade siciliane, con nuove contestazioni che tornano a chiamare in causa il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), già intervenuto nei giorni scorsi per difendere la correttezza e la necessità dei lavori di manutenzione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Abbattimento alberi sulle autostrade siciliane, confronto acceso tra Cas e ambientalisti: riunione senza intesaSi è aperto con una forte tensione e si è chiuso senza un vero punto di incontro il confronto tra ambientalisti e i vertici del Consorzio per le... Abbattimento alberi in autostrada, le associazioni ambientaliste lanciano una petizioneUna raccolta firma per opporsi all'abbattimento negli alberi nelle autostrade siciliane e in particolar modo sull'A18.