Dopo mesi di tensioni, Julie Bishop si è dimessa dalla sua posizione all’interno dell’ANU. La decisione arriva in un periodo caratterizzato da contestazioni riguardo alla gestione della ex dirigente, che ha portato a quasi 400 licenziamenti. Tra i docenti coinvolti, alcuni hanno denunciato un ambiente di lavoro considerato tossico, sollevando polemiche sulla conduzione delle politiche interne all’università.

? Domande chiave Perché la gestione di Bishop ha causato quasi 400 licenziamenti?. Chi sono i docenti che hanno denunciato un ambiente tossico?. Come influirà l'inchiesta della TEQSA sulla scelta del nuovo rettore?. Quali responsabilità hanno portato al collasso della credibilità dell'ateneo?.? In Breve Gestione provvisoria di Rebekah Brown ha causato 399 licenziamenti dal 2024 ad oggi.. Dimissioni della vice rettrice Genevieve Bell avvenute lo scorso settembre.. Senatore David Pocock e Tony Sheldon criticano la gestione della governance universitaria.. In corso verifiche istituzionali da parte dell'ente regolatore TEQSA.. Venerdì 08 maggio 2026, la ex ministra degli Esteri Julie Bishop ha rassegnato le dimissioni dalla carica di rettore presso l’Australian National University (ANU).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi all’ANU: Julie Bishop si dimette dopo mesi di tensioni

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