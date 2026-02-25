Olimpiadi 2030 terremoto nel comitato organizzatore | il Ceo Linette si dimette dopo le tensioni con il presidente Grospiron

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici 2030 nelle Alpi francesi (Cojop) ha annunciato ufficialmente le dimissioni del suo amministratore delegato, Cyril Linette, che per diverse settimane ha discusso con il presidente del comitato, Edgar Grospiron. “Durante la riunione del consiglio direttivo tenutasi domenica 22 febbraio 2026 a Milano, Cojop e gli stakeholder hanno preso atto delle dimissioni dell’amministratore delegato di Cojop, Cyril Linette”, ha annunciato il comitato in una dichiarazione rilasciata pochi minuti prima di un’audizione della commissione del Senato con Edgar Grospiron e il delegato interministeriale per i Giochi Olimpici e Paralimpici, Pierre – Antoine Molina, incentrata sulla crisi di governance all’interno dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

