Rai | Petrecca si dimette dopo errori e tensioni Lollobrigida ad

Paolo Petrecca si dimette dalla Rai a causa delle recenti tensioni e degli errori commessi durante il suo incarico. La decisione arriva dopo le polemiche interne e le critiche ricevute dai sindacati. L’azienda ha annunciato che Lollobrigida assumerà temporaneamente la guida fino alla fine delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La scelta mira a garantire stabilità durante un periodo di transizione. La Rai cerca ora di recuperare fiducia tra i lavoratori e gli spettatori. La direzione si prepara a un cambiamento importante nel suo vertice.

Petrecca lascia la Rai dopo le polemiche: Lollobrigida ad interim fino a fine Olimpiadi. Paolo Petrecca ha comunicato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi la sua decisione di lasciare la direzione della Rai al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La scelta, maturata in un contesto di forti critiche legate a errori nella copertura della cerimonia d’apertura e a contestazioni interne sulle spese della gestione, apre una fase di transizione per l’azienda di servizio pubblico. In via provvisoria, le responsabilità saranno affidate a Marco Lollobrigida. La cerimonia d’apertura e la sostituzione di Bulbarelli.🔗 Leggi su Ameve.eu Olimpiadi Milano-Cortina, direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo telecronaca per cerimonia d'apertura; Lollobrigida ad interimPaolo Petrecca lascia il suo ruolo di direttore di RaiSport dopo la bocciatura arrivata dalla redazione. Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, dopo la telecronaca dei Giochi. Al suo posto (provvisoriamente)arriva LollobrigidaPetrecca lascia il ruolo di direttore di Rai Sport dopo la brutta figura durante la telecronaca di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo la telecronaca delle Olimpiadi: al suo posto Marco Lollobrigida. Sui social cita il Vangelo di Matteo: Uno di voi mi tradirà; Rai, Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'Ad; Petrecca si dimette da RaiSport dopo il caos di Milano-Cortina 2026; Caos in Rai, Petrecca si arrende e va via: il gesto (inevitabile) dopo gaffe e polemiche 'olimpiche'. Chi lo rimpiazza. Petrecca si dimette da direttore di RaiSport: al suo posto Lollobrigida. E la redazione sospende l’agitazioneIl direttore molla dopo giorni di proteste dei giornalisti per le gaffe durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ... ilfattoquotidiano.it Petrecca si dimette da Rai Sport, Marco Lollobrigida ad interimLa redazione sospende la protesta. È polemica sulla striscia a Cerno. Il direttore di Rai Sport posta una storia e il versetto sull'Ultima Cena (ANSA) ... ansa.it Ultim'ora - Si è dimesso Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport lascerà il suo incarico dopo le Olimpiadi A seguito delle tante polemiche per la telecronaca della cerimonia d'apertura di Milano Cortina, e le proteste dei giornalisti di Rai Sport, il direttore del can - facebook.com facebook Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'ad Rai. Leggi l'articolo x.com