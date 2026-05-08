Durante una trasmissione televisiva, il giornalista sportivo ha commentato la situazione del Milan, affermando che l’allenatore ha fallito e che la squadra dovrebbe cambiare approccio nelle partite. Le sue dichiarazioni sono state pronunciate senza filtri, evidenziando una critica diretta alla gestione tecnica del club. La discussione si è concentrata sui risultati recenti della squadra e sulle possibili strategie future.

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e conduttore e direttore di Sportitalia, ha voluto spendere alcune parole analizzando senza nessun filtro l'attuale stagione calcistica di Serie A. Il giornalista si è voluto soffermare sulle prestazione delle principali big del campionato, parlando anche di tutti gli allenatori. Secondo Criscitiello, che ha definito la Serie A 'il campionato dei rimpianti', nel corso della stagione si sono visti dei propri ribaltoni e risultati del tutto inattesi. In particolare, il giornalista ha voluto parlare del lavoro svolto da Chivu, alla sua prima esperienza in una Big italiana. Allo stesso tempo, però, non sono mancate delle dure critiche nei confronti degli altri allenatori come, ad esempio Massimiliano Allegri, condottiero del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello senza filtri: “Allegri ha fallito. Il Milan deve cambiare registro”

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