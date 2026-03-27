Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato le recenti prestazioni dell'attaccante del Milan Rafael Leao. L'osservatore ha affermato che senza Leao la squadra rossonera non appare più forte e ha sottolineato il ruolo di Allegri nel supportare l'attaccante. Caressa ha anche evidenziato che Leao deve trovare modalità per migliorare da solo le sue prestazioni.

Il Milan è meglio senza Leao? Questo è il dibattitto che si è aperto intorno al calciatore portoghese dopo le polemiche delle ultime settimane. Secondo i numeri, è così. Senza il 10 in campo, il Diavolo fa più gol e subisce di meno, però a volte i dati non bastano e serve contestualizzarli. Quando Leao era assente, il Milan ha giocato contro squadre meno forti e quindi è normale che i numeri appaiano migliori rispetto a quelli con lui in campo contro le big della Serie A. Ad esprimersi su questo tema anche Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, che ha parlato di Rafael Leao nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa: “Il Milan non è meglio senza Leao. Allegri lo aiuta ma Rafa deve aiutarsi da solo”

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