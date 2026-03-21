La Pallavolo Follonica si prepara ad affrontare una nuova sfida contro il Nottolini, dopo aver subito una sconfitta nel derby maremmano. La squadra si trova in un momento di difficoltà legato ai recenti risultati e deve trovare presto una soluzione per migliorare le proprie prestazioni. La prossima partita si svolge in un contesto che richiede attenzione e impegno da parte di tutti i giocatori.

VOLLEY Dopo la sconfitta nel derby maremmano e la crisi di risultati arriva un’altra partita difficile per la Pallavolo Follonica. Oggi alle 18 la formazione di coach Rossano Rossi ospita il Nottolini per il ventesimo turno del girone B di serie C femminile. Dopo il ko con Grosseto coach Rossi è stato molto critico con la sua squadra, che però sta vivendo davvero un periodo nero, visto come la vittoria manca da oltre un mese e la classifica si è fatta complicata con il quart’ultimo posto. Nottolini invece sesto, seppur reduce da una sconfitta nel turno scorso. A rendere ancora di più la situazione difficile c’è lo spostamento dell’incontro dal PalaGolfo di Follonica al campo di San Vincenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pallavolo Follonica deve cambiare registro. Ma con il Nottolini ancora una partita difficile

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