Cripto l’exchange che automatizza il calcolo e il fisco per l’utente

Un nuovo exchange di criptovalute offre un servizio che automatizza il calcolo delle tasse e la gestione fiscale per gli utenti. La piattaforma si propone di semplificare le operazioni legate alle imposte sulle criptovalute, integrando strumenti di calcolo e reportistica. Restano aperti alcuni dubbi, come le responsabilità legali in caso di errori nei calcoli e come questa soluzione influirà sul rapporto tra investitori e Agenzia delle Entrate.

? Domande chiave Come cambierà il rapporto tra investitori e Agenzia delle Entrate?. Chi si assume la responsabilità legale in caso di errori nei calcoli?. Perché questo modello potrebbe costringere i grandi exchange internazionali a cambiare?. Quali sono i rischi reali delegando totalmente il versamento delle imposte?.? In Breve Federico Formica punta a ridurre errori formali nella compilazione dei moduli fiscali.. Servizio riduce burocrazia per piccoli investitori italiani nel mercato blockchain.. Modello operativo funge da ponte tra transazioni crypto e processi amministrativi tradizionali.. L'integrazione potrebbe spingere altri exchange nazionali verso la conformità legale integrata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Cripto e tasse. Arriva un sistema che gestisce in automatico i pagamenti al Fisco; Trading Bitcoin e crypto per 8,5 milioni di clienti di Morgan Stanley. Con asset digitali anche le azioni; Robinhood (HOOD), Coinbase (COIN) crollano nella svendita delle azioni crypto, superando il calo di bitcoin (BTC); Coinbase taglia 700 posti, punta sull'IA e controlla i costi.

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