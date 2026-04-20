Non si può spiegare il Pi greco in prima elementare A scuola meno calcolo-calcolo-calcolo così perdiamo di vista il senso INTERVISTA a Daniele Gouthier

In un’intervista recente, l’autore e insegnante ha espresso il suo disappunto riguardo all’approccio all’insegnamento della matematica nelle scuole, sottolineando come il Pi greco sia troppo complesso da spiegare ai bambini di prima elementare e criticando la riduzione del calcolo nel percorso scolastico. Ha anche evidenziato l’incertezza sulla formazione degli insegnanti e la mancanza di interesse generale per il sistema scolastico, che, a suo avviso, si basa su tentativi casuali.