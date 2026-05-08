Cresce il ricorso alle cure termali per i bambini in Abruzzo c' è Terme Inn Popoli

Negli ultimi tempi si registra un aumento nell’utilizzo delle cure termali tra i bambini, con un incremento particolare in Abruzzo. La località di Terme Inn a Popoli è una delle strutture frequentate per trattamenti legati principalmente a problematiche delle vie respiratorie e dell’orecchio. I genitori scelgono questa soluzione come complemento alle terapie tradizionali per i loro figli.

Cresce il ricorso alle cure termali per i bambini, in particolare per patologie delle vie respiratorie e dell’orecchio. È quanto evidenzia Terme Inn Popoli, centro termale e riabilitativo accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che segnala un aumento delle richieste per.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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