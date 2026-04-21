Abruzzo nuova battaglia per la vulvodinia | diritto alle cure

In Abruzzo, martedì 21 aprile 2026, si è verificato un passo avanti importante riguardo al riconoscimento ufficiale della vulvodinia e delle sindromi da dolore pelvico cronico. La notizia riguarda l’avanzamento delle procedure istituzionali mirate a garantire il diritto alle cure per queste condizioni. La decisione ha coinvolto le autorità locali e rappresenta un elemento di novità nel settore sanitario della regione.

In Abruzzo si è registrato questo martedì 21 aprile 2026 un avanzamento significativo per il riconoscimento istituzionale della vulvodinia e delle sindromi da dolore pelvico cronico. Il Consiglio Regionale ha infatti esaminato una proposta di legge che, grazie al lavoro di integrazione svolto dalle opposizioni insieme alle realtà associative, punta a dare voce a una condizione clinica spesso trascurata nelle sedi decisionali. Il provvedimento in discussione è frutto di un processo di mediazione che ha coinvolti i rappresentanti di Giovani Democratici e il consigliere Antonio Blasioli, i quali hanno lavorato per trasformare le istanze del Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo in soluzioni legislative concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, nuova battaglia per la vulvodinia: diritto alle cure Notizie correlate Convegno sulla fibromialgia: dolore invisibile e diritto alle cure a confronto a PalermoLa fibromialgia non si vede, ma si sente, e spesso, purtroppo, non viene creduta. Tribunale del Malato. Nuovo presidio in centro per il diritto alle cureIl panorama della sanità umbra attraversa una fase di criticità, delineata con chiarezza dai numeri: sono più di 72 mila le prestazioni sanitarie... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Abruzzo: tumore al seno, oltre 1.000 nuovi casi l’anno; Verissimo: Paola Iezzi: La mia infanzia in Abruzzo Video; Battaglia per 30’, poi Verona dilaga al PalaMaggetti: Roseto torna ultimo; Ecogest cerca 50 nuove risorse in tutta Italia, opportunità anche in Abruzzo. Abruzzo. Fine commissariamento? FI: Grazie a Chiodi. PD: No, il merito è della nuova GiuntaPer i consiglieri di Forza Italia i risultati raggiunti vanno ascritti esclusivamente al lavoro della Giunta Chiodi. Marco Rapino, segretario del Pd Abruzzo, replica: Se oggi l'Abruzzo può uscire ... quotidianosanita.it TGR Abruzzo del 21/04/2026 ore 19:30 x.com Maltempo Abruzzo, in provincia di Chieti danni per 115 milioni per le piogge di inizio aprile facebook