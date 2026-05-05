La pista ciclabile di viale dello Sport presenta crepe e avvallamenti che compromettono la sicurezza e il comfort degli utenti. Le condizioni attuali richiedono interventi immediati per riparare i danni e garantire un percorso adeguato. Attualmente, non sono stati avviati lavori di ripristino e la situazione rimane invariata, con il rischio di ulteriori deterioramenti. La questione è tornata sotto i riflettori dopo le segnalazioni dei ciclisti e degli abitanti della zona.

Non certo di toppe, ma di un nuovo manto, possibilmente pianeggiante e adatto al transito delle biciclette: è ciò di cui hanno bisogno le piste ciclabili di San Benedetto, in particolare quella parallela a viale dello Sport, sulla quale ancora, dopo anni, non si è riuscito a fare un intervento onnicomprensivo. Da nord a sud il segmento in questione è lungo 2 chilometri, ma non è solo un fatto di estensione: in questo tratto della città infatti si trovano punti di interesse come lo stadio ‘Riviera’, il PalaSpeca, il comando dei Carabinieri, ma anche il luna park, l’Istituto ‘Guastaferro’ e l’area Brancadoro, dove un domani dovrebbe sorgere una cittadella per la pratica sportiva e spettacoli musicali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ciclabile di viale dello Sport tra crepe e avvallamenti

Notizie correlate

Leggi anche: L’urlo di San Jacopino: “Ciclabile di viale Redi regno dello spaccio e del consumo di droga”

San Jacopino, allerta droga tra viale Redi e tramvia T2. “Trovate siringhe lungo la ciclabile”Nell’area di San Jacopino si registrano nuove segnalazioni relative a spaccio e consumo di sostanze stupefacenti lungo la pista ciclabile di viale...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La ciclabile di viale dello Sport tra crepe e avvallamenti; Io giro in bici a Fiumicino, scoprire il territorio tra sport e relax: il 26 aprile cambia la viabilità; Il progetto della pista ciclabile in via De Gasperi: Traffico già al limite, due tracciati sono troppi; La pista ciclabile di via De Gasperi cambia rotta: partono i lavori (ma solo a metà).

La ciclabile di viale dello Sport tra crepe e avvallamentiNon certo di toppe, ma di un nuovo manto, possibilmente pianeggiante e adatto al transito delle biciclette: è ciò di cui hanno bisogno le piste ciclabili di San Benedetto, in particolare quella ... ilrestodelcarlino.it

Sos ciclabili a Roma, la protesta si consorzia. Il Comune: «Polemica a fini politici»I comitati di via Panama, via Guido Reni e dell'Eur decisi a fare fronte comune per portare avanti la loro battaglia. La replica dell'assessore Patanè: «Siamo sempre stati aperti al dialogo, basta str ... roma.corriere.it

LIRATG Sera Sport 04/05/2026 "Tutte le notizie sportive a cura della redazione giornalistica di LiraTV" Rivedi la puntata completa sul nostro sito! #basket #calcio #eseiprotagonista #atletiLocali #eventiSportivi #risultatiSportivi #sportSalerno #liratgSera - facebook.com facebook

Salò, giovani e sport aprono i «Dialoghi sul Golfo» x.com