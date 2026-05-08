In Svizzera, la questione dei rimborsi per le vittime dell’incendio di Crans-Montana ha suscitato polemiche, con alcune persone che chiedono spiegazioni su perché l’Italia non abbia ancora effettuato i pagamenti previsti. La discussione si è spostata nel parlamento di Berna, dove si analizzano le ragioni di questa mancata corresponsione e le implicazioni legali e pratiche di questa situazione. La vicenda riguarda le fatture relative alle cure mediche delle persone coinvolte nell’incendio.

Milano, 8 maggio 2026 – La rinuncia al pagamento delle delle fatture delle cure mediche delle vittime del rogo di Crans-Montana agita il parlamento di Berna. In Svizzera, nel palazzo federale, la sensazione che circola è che il Consiglio stia facendo un’eccezione solo per rifarsi l’immagine dopo il dramma e il timore non troppo celato è che si stia creando un precedente ’pericoloso’ che potrebbe causare dei problemi nelle relazioni con altri Paesi in futuro. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani e ha confermato che le fatture delle prestazioni ospedaliere non arriveranno alle famiglie dei ragazzi curati nelle strutture svizzere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans Montana, il caso dei rimborsi ai feriti crea malumore in Svizzera: “Perché l’Italia non paga?”

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