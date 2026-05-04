Crans-Montana il presidente della Svizzera | Stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feriti

Il presidente della Svizzera ha annunciato che non sarà più possibile inviare fatture mediche ai familiari dei feriti coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. La decisione riguarda le procedure di rimborso per le spese sanitarie sostenute dalle persone ferite nell’incidente avvenuto nella località svizzera. La notizia arriva poco dopo che si sono susseguite polemiche sulla gestione delle pratiche di pagamento e sui costi sostenuti dai parenti dei feriti.

Roma, 4 maggio 2026 – Svolta sulla vicenda dei rimborsi per le spese sanitarie dei feriti nel rogo di Crans-Montana. “Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime”. Lo scrive su X il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin che, dopo l'incontro bilaterale con la premier Giorgia Meloni oggi in Armenia, ha “confermato che il Consiglio federale avrebbe esaminato la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti”. “Abbiamo convenuto – aggiunge Parmelin – che i servizi competenti dei due paesi sarebbero rimasti in contatto”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, il presidente della Svizzera: “Stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feriti” Notizie correlate Crans-Montana, stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feritiRoma, 4 maggio 2026 – Svolta sulla vicenda dei rimborsi per le spese sanitarie dei feriti nel rogo di Crans-Montana. Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendioNon accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana, si apre un nuovo solco tra Italia e Svizzera; Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso spese mediche all'Italia. Meloni: Ignobile; Incendio di Crans-Montana: chi copre le spese mediche delle vittime; Incendio a Crans-Montana, scoppia il caso delle spese mediche: L'Italia non pagherà, colpa di chi non ha controllato. Crans-Montana, il presidente Parmelin: 'Stop all'invio delle fatture'Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immed ... ansa.it Crans-Montana, il presidente svizzero a Meloni: I feriti non dovranno pagare le cure medicheParmelin: Il Consiglio federale esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere fra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali in vigore ... corrierenazionale.it Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, «indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Queste spese saranno co - facebook.com facebook Fatture ai feriti di Crans-Montana, Meloni incontra Parmelin: “Cerchiamo una soluzione accettabile” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com