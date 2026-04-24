Crans-Montana la Svizzera chiederà all' Italia il rimborso delle spese sanitarie dei ragazzi feriti

La mutua svizzera ha annunciato che richiederà all’Italia il rimborso di circa 108 mila euro per le spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion. La cifra riguarda le cure di tre giovani italiani rimasti feriti durante l’incendio a Crans-Montana, avvenuto nel contesto del rogo a bordo del velivolo. La richiesta si riferisce a un breve ricovero e riguarda le spese sostenute nel paese.

La mutua Svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. Lo riporta l' Ansa che riferisce quanto emerso dal faccia a faccia di venerdì pomeriggio tra l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. Nei giorni scorsi il nosocomio aveva presentato la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute a tre famiglie di feriti italiani nel rogo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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