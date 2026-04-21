A Castelnovo Sotto si sono svolti i funerali di Andrea Guerard, il giovane di 25 anni deceduto dopo tre giorni di ricovero all’ospedale Maggiore di Parma. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Sant’Andrea, dove amici e familiari si sono riuniti per l’ultimo saluto. Il silenzio è stato rotto dal rito funebre, che ha accompagnato la salma fuori dalla chiesa.

Il silenzio della chiesa di Sant’Andrea a Castelnovo Sotto è stato interrotto dal rito dell’ultimo addio per Andrea Guerard, il venticinquenne che ha perso la vita dopo tre giorni di sofferenze nell’ospedale Maggiore di Parma. Il giovane, deceduto lunedì scorso, era rimasto vittima di un violento sinistro con la propria motocicletta avvenuto in via Fratelli Cervi, nella località di Cadelbosco Sopra. La comunità locale si è raccolta per salutarlo, stringendosi attorno ai genitori, Stefano e Luisa, che hanno affrontato il lutto perdendo l’unico figlio. La cerimonia religiosa, guidata da don Paolo Tondelli, ha una partecipazione massiccia del paese, testimoniando il legame profondo che univa il giovane al suo territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnovo piange Andrea: l’ultimo saluto al giovane morto in moto

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