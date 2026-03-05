Gaya Bertello si racconta | staffette azzurre e sogno 100 metri

Da oasport.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaya Bertello parla della sua esperienza nel mondo dell’atletica leggera, concentrandosi sulle staffette azzurre e sui sogni legati ai 100 metri. La campionessa si racconta in un nuovo episodio di Sprint Zone, il programma che si dedica alle storie degli atleti italiani e alla velocità. La conversazione si focalizza su le sue aspirazioni e sulle competizioni più importanti a cui ha partecipato.

F1 2026: Felicioni e Scontenti prima di Melbourne! Chi sorride e chi è già in crisi? Alla corte dei Re italiani della 50 km: Terrasi e Ferrante. Sicilia docet a Run2u Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti della velocità italiana. Ospite della puntata è Gaya Bertello, una delle giovani velociste più promettenti del panorama azzurro. Il percorso sportivo di Gaya Bertello non è stato semplice. Alla fine del 2022 un gravissimo infortunio al ginocchio ha messo seriamente a rischio la sua carriera, costringendola a un intervento chirurgico e a un lungo periodo di stop. Dopo un 2023 completamente fermo e un 2024 dedicato alla ripresa, nel 2025 è tornata finalmente in pista ad ottimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

gaya bertello si racconta staffette azzurre e sogno 100 metri
© Oasport.it - Gaya Bertello si racconta: staffette azzurre e sogno 100 metri

Leggi anche: La storia di Gaya Bertello: “Mi avevano detto che forse non sarei tornata come prima. Ho ancora tanto da costruire”

Short track, seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali junior: bene le staffette azzurreSi è conclusa all’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti) la seconda giornata dei Mondiali junior di short track 2026.

Gaya Bertello si racconta: staffette azzurre e sogno 100 metri

Video Gaya Bertello si racconta: staffette azzurre e sogno 100 metri

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gaya Bertello.

Discussioni sull' argomento La storia di Gaya Bertello: Mi avevano detto che forse non sarei tornata come prima. Ho ancora tanto da costruire; Festa dell'Atletica. Tutto pronto a Pollenzo; Zaynab Dosso tricolore nei 60 ai Campionati Italia Assoluti di Ancona; Importante vittoria per i Delfini Basket Carmagnola a Saluzzo.

gaya bertello gaya bertello si raccontaLa storia di Gaya Bertello: Mi avevano detto che forse non sarei tornata come prima. Ho ancora tanto da costruireUna storia di talento, stop forzato e rinascita. Nell'ultima puntata di OA Focus, approfondimento multisportivo sul canale Youtube di OA Sport condotto da ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.