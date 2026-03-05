Gaya Bertello si racconta | staffette azzurre e sogno 100 metri

Gaya Bertello parla della sua esperienza nel mondo dell’atletica leggera, concentrandosi sulle staffette azzurre e sui sogni legati ai 100 metri. La campionessa si racconta in un nuovo episodio di Sprint Zone, il programma che si dedica alle storie degli atleti italiani e alla velocità. La conversazione si focalizza su le sue aspirazioni e sulle competizioni più importanti a cui ha partecipato.

Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all'atletica leggera e ai protagonisti della velocità italiana. Ospite della puntata è Gaya Bertello, una delle giovani velociste più promettenti del panorama azzurro. Il percorso sportivo di Gaya Bertello non è stato semplice. Alla fine del 2022 un gravissimo infortunio al ginocchio ha messo seriamente a rischio la sua carriera, costringendola a un intervento chirurgico e a un lungo periodo di stop. Dopo un 2023 completamente fermo e un 2024 dedicato alla ripresa, nel 2025 è tornata finalmente in pista ad ottimi livelli.

Leggi anche: La storia di Gaya Bertello: “Mi avevano detto che forse non sarei tornata come prima. Ho ancora tanto da costruire”

