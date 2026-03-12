Stecchi racconta il ritorno | sogni recupero e obiettivi futuri nel salto con l’asta

Nella nuova puntata di Sprint Zone, il talk dedicato all'atletica leggera, ospite Claudio Stecchi, uno dei migliori specialisti italiani del salto con l'asta. A oltre un anno dalla rottura del tendine di Achille, avvenuta nel meeting indoor di Torun nel febbraio 2025, l'astista azzurro racconta il suo lungo percorso di recupero. Un processo fatto di pazienza, lavoro quotidiano e grande determinazione, senza forzare i tempi ma con la stessa passione che lo ha sempre accompagnato nella sua carriera. Nel corso dell'intervista, Stecchi ripercorre le difficoltà dell'infortunio, le sensazioni della riabilitazione e gli obiettivi per il futuro. Il traguardo realistico è tornare alle gare verso la fine dell'estate, ritrovando gradualmente il ritmo della competizione.