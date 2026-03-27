Il settore cosmetico italiano si distingue per una vasta gamma di prodotti che includono fragranze, blush e trattamenti per i capelli. Questi prodotti sono molto richiesti e rappresentano una parte importante dell’export nazionale. La preferenza per il Made in Italy si conferma anche nella cura della pelle, con un mercato in espansione che si rivolge a consumatori di tutto il mondo.

Mai più senza fragranze, blush e prodotti per chiome da fare invidia. Se la bellezza è soggettiva, la passione per la cosmetica Made in Italy è ormai una certezza che non conosce confini, un po’ come l’attenzione per la cura di pelle. E a confermarlo sono gli ultimi dati presentati a Cosmoprof Worldwide Bologna. Mai senza fragranze, blush e prodotti per i capelli. La passione per la cosmetica Made in Italy non conosce confini, un po’ come l’attenzione per la cura di pelle. E a dirlo sono i dati presentati a Cosmoprof Worldwide Bologna. Stando al Centro Studi di Cosmetica Italia nel 2025 il fatturato totale dell’industria cosmetica in Italia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il ‘borsino’ della cosmetica passa per il naso, identikit dei gioielli del Made in Italy

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