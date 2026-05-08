Così Cosmo-SkyMed contribuisce a proteggere l’Italia

Durante le celebrazioni per il 75° anniversario della Scuola di Aerocooperazione, si è tenuto un convegno dedicato al ruolo dei sistemi satellitari nel garantire la sicurezza nazionale. In particolare, si è parlato di come il programma Cosmo-SkyMed, sviluppato per monitorare il territorio e supportare le operazioni di emergenza, contribuisca a proteggere l’Italia attraverso le sue capacità di osservazione satellitare.

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Inserito nelle celebrazioni per il 75° anniversario della Scuola di Aerocooperazione, il convegno “Tecnologia dallo Spazio per proteggere e sorvegliare: la missione duale Cosmo-SkyMed” ha messo al centro il contributo del sistema satellitare italiano alla salvaguardia del territorio, alla sicurezza nazionale e alla prevenzione dei rischi naturali. L’evento, organizzato a Palazzo Aeronautica in collaborazione con lo Stato maggiore dell’Aeronautica e l’Agenzia spaziale italiana, ha riunito istituzioni, Difesa, ricerca, industria e componenti operative attorno a una delle principali eccellenze italiane nell’osservazione della Terra. La cornice strategica.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così Cosmo-SkyMed contribuisce a proteggere l’Italia Notizie correlate Leggi anche: Iran, Italia contribuisce a manovra Aie con 9,9 mln di barili di petrolio Iran e petrolio, maxi rilascio di riserve per stabilizzare i mercati: l’Italia contribuisce con 10 milioni di bariliL’Italia partecipa al rilascio coordinato di riserve petrolifere di emergenza deciso dai Paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie)...