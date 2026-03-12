Iran e petrolio maxi rilascio di riserve per stabilizzare i mercati | l’Italia contribuisce con 10 milioni di barili

L’Italia si unisce a un’operazione globale coordinata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, che prevede il rilascio di 180 milioni di barili di riserve petrolifere di emergenza da parte di diversi paesi. L’obiettivo è stabilizzare i mercati internazionali di petrolio, con l’Italia che contribuisce con 10 milioni di barili. La misura riguarda il mercato energetico e le riserve strategiche.

L’Italia partecipa al rilascio coordinato di riserve petrolifere di emergenza deciso dai Paesi membri dell’ Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie) per stabilizzare i mercati internazionali. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha confermato che il contributo nazionale sarà di 10 milioni di barili, quota che rappresenta circa il 2,5% del totale di 400 milioni di barili stanziati complessivamente dai Paesi membri. Il volume, pari a 1.605.000 tonnellate di petrolio equivalente, rappresenta il 13,5% delle scorte di sicurezza italiane. Nonostante l’entità del rilascio, il Mase definisce la situazione nazionale soddisfacente: le riserve attuali ammontano a 11. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

