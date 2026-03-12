Iran Italia contribuisce a manovra Aie con 9,9 mln di barili di petrolio

L’Italia ha contribuito con 9,9 milioni di barili di petrolio a una manovra coordinata di rilascio di riserve da parte di paesi aderenti all’Agenzia internazionale dell’energia. L’operazione coinvolge più nazioni e mira a stabilizzare il mercato energetico globale. L’annuncio è stato fatto oggi, in un contesto di tensioni e fluttuazioni dei prezzi del petrolio.

Roma, 12 mar. (askanews) – L’Italia fa la sua parte nel rilascio coordinato di riserve petrolifere tra Paesi che aderiscono dall’Agenzia internazionale dell’energia (Aie). Lo dichiara il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, a seguito dell’accordo raggiunto per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali. Il quantitativo previsto per il nostro Paese è pari a 9 milioni e 966 mila barili, riporta un comunicato, corrispondenti a circa il 2,5% del totale dei barili messi a disposizione complessivamente dai Paesi AIE per fronteggiare l’attuale emergenza petrolifera. In termini di prodotti effettivamente rilasciati, tale volume equivale a circa 1 milione e 605 mila tonnellate di petrolio equivalente (tep). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Iran, l’AIE rilascia 400 mln barili di petrolio. No dell’Ue al greggio russo e allo stop dell’ETSDi fronte all’impennata dei prezzi del petrolio, l’Agenzia internazionale dell’energia corre ai ripari. Iran e petrolio, maxi rilascio di riserve per stabilizzare i mercati: l’Italia contribuisce con 10 milioni di bariliL’Italia partecipa al rilascio coordinato di riserve petrolifere di emergenza deciso dai Paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie)... Aggiornamenti e notizie su Iran Italia contribuisce a manovra Aie... Temi più discussi: Guerra all’Iran: i rischi di coinvolgimento dell’Italia; Iran: l’Italia entrerà in guerra? La diretta con Alessandro Orsini; Guerra in Iran, Meloni ribadisce: l’Italia non ne prenderà parte; Le Idf avanzano in Libano. L'ambasciata italiana in Iran trasferita a Baku. Trump: Continuamo a demolire l'Iran. E la Camera Usa respinge il limite ai poteri di guerra del presidente. Iran, Italia contribuisce a manovra Aie con 9,9 mln di barili di petrolioRoma, 12 mar. (askanews) – L’Italia fa la sua parte nel rilascio coordinato di ... msn.com Iran, protesta a Camp Darby: presidio di Diritti in Comune contro l'uso militare della baseManifestazione questa mattina davanti alla base militare statunitense di Camp Darby, in provincia di Pisa, contro la partecipazione dell'Italia alle ... gonews.it Iran, Piero De Luca attacca governo: “Meloni in ritardo, Italia non può restare in silenzio” - facebook.com facebook Pioggia nera. In Iran è emergenza sanitaria, aumenteranno tumori e demenza x.com