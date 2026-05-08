Cos' è questa riforma degli istituti tecnici

Il ministero dell’istruzione sta portando avanti una riforma degli istituti tecnici inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel frattempo, si sono verificati i primi scioperi tra studenti e docenti, segnando una reazione alle modifiche in corso. La riforma mira a modificare l’offerta formativa, ma i dettagli e le modalità di attuazione continuano a generare discussioni tra le parti coinvolte.

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