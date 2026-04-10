Riforma degli istituti tecnici | Grazie ad un percorso partecipativo è salvaguardata la gestione degli organici

A Roma si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali della scuola, tra cui CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, Gilda Unams e ANIEF. La riunione si è concentrata sulla riforma degli istituti tecnici prevista dal PNRR, in particolare sul percorso partecipativo che dovrebbe garantire la gestione degli organici. La discussione è avvenuta in un contesto di agitazione legato all’avvio della riforma stessa.