Riforma degli istituti tecnici | Grazie ad un percorso partecipativo è salvaguardata la gestione degli organici
A Roma si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali della scuola, tra cui CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, Gilda Unams e ANIEF. La riunione si è concentrata sulla riforma degli istituti tecnici prevista dal PNRR, in particolare sul percorso partecipativo che dovrebbe garantire la gestione degli organici. La discussione è avvenuta in un contesto di agitazione legato all’avvio della riforma stessa.
A seguito dello stato di agitazione legato all’avvio della riforma degli istituti tecnici prevista dal PNRR, si è svolto a Roma l'incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali della scuola CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, Gilda Unams e ANIEF. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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