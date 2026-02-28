iran sotto i colpi di usa e israele ecco cosa sta succedendo

L’Iran è stato recentemente colpito da un’operazione congiunta di Israele e Stati Uniti, nota come “Ruggito del leone”. Durante l’attacco, sono stati presi di mira Teheran e l’area che ospita la residenza e gli uffici della Guida Suprema. L’intervento è stato condotto con precisione e ha coinvolto entrambe le forze militari senza che si registrino comunicazioni ufficiali di vittime o danni specifici.

Con l’operazione “Ruggito del leone”, Israele ha colpito direttamente il cuore del potere iraniano, attaccando Teheran e l’area che ospita la residenza e gli uffici della Guida Suprema Ali Khamenei in un’operazione cheta visto anche la partecipazione degli Stati Uniti. È la prima volta che il vertice della Repubblica Islamica diventa un bersaglio esplicito su suolo iraniano, segnando un’escalation senza precedenti nel confronto tra i due Paesi. La TV pubblica iraniana sta trasmettendo le immagini con in sottofondo la canzone della guerra “Mammade Nabudi Bebin”, canto patriottico-militare dedicato ai combattenti legato alla narrativa del sacrificio. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Aiea: l'Iran ha immagazzinato uranio arricchito al 60% sotto Isfahan

