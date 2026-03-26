Negli ultimi tempi sono emerse notizie riguardanti attacchi attribuiti agli Stati Uniti e a Israele contro infrastrutture militari iraniane. Secondo fonti, queste operazioni avrebbero causato danni rilevanti alla produzione di missili, droni e unità navali in Iran. Parallelamente, si sarebbero svolte trattative segrete tra alcune delle parti coinvolte, senza dettagli ufficiali sui contenuti o i partecipanti.

Gli Stati Uniti e Israele avrebbero compromesso in modo significativo, se non distrutto, gran parte delle infrastrutture iraniane destinate alla produzione di missili, droni e unità navali militari. Lo ha reso noto il Comando Centrale statunitense, mentre la Casa Bianca ha avvertito che potrebbero essere lanciati nuovi attacchi se Teheran non accetterà un’intesa per fermare il conflitto. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che il regime iraniano starebbe partecipando a contatti diplomatici, ma esitano a dichiararlo pubblicamente per timore di reazioni interne e rischi personali. Secondo mediatori arabi e fonti informate, l’ Iran avrebbe manifestato in via riservata disponibilità ad ascoltare iniziative diplomatiche, nonostante i media ufficiali abbiano annunciato il rifiuto della proposta americana per porre fine alle ostilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, attacchi Usa-Israele e trattative segrete: cosa sta succedendo davvero

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