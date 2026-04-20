Cortona via ai lavori per la copertura delle scale mobili Il cantiere è in partenza

A Cortona sono iniziati i lavori per la copertura delle scale mobili, con l’avvio del cantiere previsto nelle prossime settimane. L’intervento riguarda la protezione delle scale mobili situate in una zona centrale della città. La riqualificazione è stata annunciata dall’amministrazione comunale e prevede l’allestimento di una copertura per migliorare la tutela e la sicurezza degli utenti. La realizzazione del progetto si inserisce in un programma di interventi in ambito urbano.

Arezzo, 20 aprile 2026 – . Investimento di 400mila euro, ok anche all’illuminazione al parcheggio dello Spirito Santo. Sono in partenza i lavori per la copertura delle scale mobili di Cortona. Uno degli investimenti più complessi fra quelli programmati dal Comune si concretizza dopo un approfondito iter. In considerazione del contesto storico, paesaggistico e architettonico, sono stati soddisfatti i requisiti progettuali richiesti dalla Soprintendenza. Lo scorso novembre la Giunta comunale ha deliberato l’ok al progetto e sono state effettuate le procedure per l’assegnazione dei lavori.🔗 Leggi su Lanazione.it

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