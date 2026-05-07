Reddito di cittadinanza per Corte Ue è illegittimo escludere i rifugiati dal sussidio

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che escludere i rifugiati dal reddito di cittadinanza è illegittimo. Il caso riguarda un cittadino straniero con protezione sussidiaria in Italia, che aveva richiesto il sussidio senza ottenere l'accesso a causa del suo status. La decisione si basa sulla normativa europea che vieta discriminazioni basate sullo status di rifugiato. La sentenza chiarisce che i rifugiati devono poter beneficiare delle stesse opportunità di sostegno economico degli altri cittadini.

Escludere dal reddito di cittadinanza cittadini stranieri“beneficiari della protezione internazionale” in virtù del requisito di residenza di dieci anni “costituisce unadiscriminazione indiretta” che è “in linea di principio, vietata“. È quanto stabilito dallaCorte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, nella causaC-74722nell’ambito delrinvio pregiudiziale. Nella fattispecie, come si legge in una nota diffusa dalla Corte, il caso era quello di un cittadino straniero beneficiario diprotezione sussidiaria in Italiaal quale era statorevocato il reddito di cittadinanza, prestazione sociale accompagnata da un percorso di inserimento lavorativo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Reddito di cittadinanza, per Corte Ue è illegittimo escludere i rifugiati dal sussidio Notizie correlate Il Reddito di cittadinanza è discriminatorio, la Corte Ue boccia l’Italia: illegale escludere i rifugiatiNegare il Reddito di cittadinanza ai rifugiati che non risiedono in Italia da almeno dieci anni è illegale. Reddito di cittadinanza, “discriminatorio requisito 10 anni di residenza”: sentenza Corte Ue(Adnkronos) – Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reddito di cittadinanza, illegittimo il requisito dei 10 anni di residenza per gli stranieri; Reddito di cittadinanza e vincite non dichiarate: assolto. Il giudice all'Inps: Dovevate controllare; Reddito di cittadinanza, discriminatorio requisito 10 anni di residenza: sentenza Corte Ue; Gallarate: Frodi, il Reddito di Cittadinanza colpisce ancora. Il Reddito di cittadinanza è discriminatorio, la Corte Ue boccia l’Italia: illegale escludere i rifugiatiEscludere dal Reddito di cittadinanza i rifugiati perché non risiedono in Italia da almeno dieci anni è illegale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea secondo la quale in questo ... fanpage.it Reddito di cittadinanza, la Corte europea boccia l’Italia: È discriminanteContestato il requisito di residenza decennale nel territorio nazionale: Penalizza i beneficiari di protezione internazionale ... dire.it Negare il Reddito di cittadinanza ai rifugiati che non risiedono in Italia da almeno dieci anni è illegale. Lo ha stabilito la Corte Ue sul caso di un cittadino straniero a cui l’Inps aveva revocato il sussidio per la mancanza del requisito di residenza. Requisito che - facebook.com facebook Reddito di cittadinanza, schiaffo Ue all’Italia: “Discriminatorio il requisito dei 10 anni” x.com