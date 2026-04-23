Sicilia traffico di influenze e corruzione | chiesto il rinvio a giudizio per Totò Cuffaro Udienza preliminare l’8 maggio

Un procedimento giudiziario riguarda l’ex governatore di una regione del sud Italia, attualmente ai domiciliari, coinvolto in un’inchiesta sul traffico di influenze e corruzione. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata in vista di un’udienza preliminare prevista per l’8 maggio. Ventuno anni dopo, l’ex politico si trova nuovamente imputato in un procedimento legale.

Ventuno anni dopo, l’ex governatore Totò Cuffaro, attualmente ai domiciliari, finisce ancora una volta imputato. Il prossimo 8 maggio si presenterà davanti alla giudice dell’udienza preliminare Ermelinda Marfia del Tribunale di Palermo, per rispondere dell’accusa di corruzione e traffico di influenze. A novembre scorso l’inchiesta coordinata dal procuratore capo Maurizio de Lucia, e dai sostituti Gianluca Di Leo e Andrea Zoppi, ha travolto il leader della Democrazia Cristiana Sicilia e la giunta del governatore Renato Schifano. Sotto indagine sono finite 18 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti, per la gestione di alcun appalti nella sanità isolana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Palermo - Corruzione e traffico di influenze, chiesto rinvio a giudizio per Totò Cuffaro

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La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Totò Cuffaro. Ex governatore indagato per corruzione e traffico di influenze #ANSA x.com