Cuffaro e altri otto verso il processo | chiesto il rinvio a giudizio per corruzione e traffico di influenze

La Procura di Palermo ha avanzato nove richieste di rinvio a giudizio nel procedimento che coinvolge l'ex presidente della Regione Sicilia. Tra gli imputati figura anche lui e sono contestati reati di corruzione e traffico di influenze. La richiesta è stata presentata al giudice per l'udienza preliminare, prevista per l’8 maggio. La vicenda riguarda accuse che coinvolgono diversi soggetti e si svolge nel quadro di un'inchiesta in corso.

Nove richieste di rinvio a giudizio nel procedimento che vede al centro l'ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro: proprio lui è il primo della lista presentata dalla Procura di Palermo al Gup Ermelinda Marfia, che ha fissato l'udienza preliminare l'8 maggio. Con Cuffaro, che è ancora.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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