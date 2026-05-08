Il Corriere dello Sport riporta che un agente di giocatori ha proposto un difensore a un club di Serie A. La trattativa riguarda una possibile opportunità per il calciatore di trasferirsi in questa squadra, con un accordo che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La notizia si basa su fonti vicine alle trattative e non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla cifra o sulla durata del contratto.

2026-05-08 09:29:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Se dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, Milan e Juventus cercheranno di rinforzare le rispettive rose con gli ormai consueti acquisti giovani, ma anche e soprattutto con uomini di esperienza e di alto livello internazionale. A questo proposito, la visita a Milano di Pini Zahavi, agente israeliano, è stata utile per ricavare ulteriori informazioni sulle volontà di David Alaba, difensore austriaco in forza al Real Madrid, e di Robert Lewandowski, attaccante polacco in scadenza a giugno con il Barcellona. Rossoneri e bianconeri potrebbero piazzare presto dei colpi da novanta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Occasione Alaba: Zahavi lo propone a Milan

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