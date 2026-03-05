Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino con alcune assenze importanti e senza i cinque giocatori considerati i principali titolari. L’allenatore ha deciso di affidarsi a Gilmour, lasciando fuori i cosiddetti “Fab Four”, che invece sono vicini al rientro. La formazione partenopea affronta la partita in un momento di emergenza, con diverse scelte da fare in vista della gara.

NAPOLI – Il paradosso del momento del Napoli è evidente: mentre si avvicina il ritorno dei cosiddetti "Fab Four", contro il Torino nessuno di loro partirà titolare. Domani sera al Maradona Antonio Conte dovrà ancora fare i conti con un centrocampo ridotto all'osso. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l'unico centrocampista di ruolo pienamente disponibile dall'inizio sarà Billy Gilmour. Lo scozzese torna così al centro del progetto in una fase delicata della stagione. Gilmour non disputa novanta minuti interi dallo scorso 28 ottobre, quando il Napoli vinse 1-0 sul campo del Lecce.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli in emergenza, Conte si affida a Gilmour contro il Torino”

