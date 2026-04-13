Corriere dello Sport | McTominay gol e leadership | il Napoli si aggrappa al suo trascinatore

Scott McTominay si conferma un elemento fondamentale del Napoli, avvicinandosi al suo miglior numero di gol in una singola stagione. Nella partita più recente, il centrocampista ha segnato un gol importante e ha mostrato segnali di leadership in campo, contribuendo alla prestazione della squadra. La sua presenza continua a essere un punto di riferimento per il club, che si affida alle sue prestazioni per affrontare le prossime sfide.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Scott McTominay si conferma ancora una volta uomo chiave del Napoli, avvicinandosi al proprio record realizzativo stagionale. Come racconta Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese è ormai a un passo dai tredici gol della scorsa stagione, grazie alla rete segnata contro il Parma, l’ottava in campionato e la dodicesima complessiva includendo la Champions League. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport sottolinea come il gol del pari nasca dalla specialità della casa: inserimento senza palla, sponda di Hojlund e conclusione secca e precisa per battere Suzuki.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “McTominay, gol e leadership: il Napoli si aggrappa al suo trascinatore” Corriere dello Sport: “Il Parma resiste, il Napoli si aggrappa a McTominay: pari che pesa nella corsa Champions”Corriere dello Sport: “Il Parma resiste, il Napoli si aggrappa a McTominay: pari che pesa nella corsa Champions”"> Dopo quasi un anno, ancora contro... Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo copertina: gol lampo, dominio totale e Napoli in scia al Milan”Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo copertina: gol lampo, dominio totale e Napoli in scia al Milan”"> Scott McTominay si prende ancora una volta...