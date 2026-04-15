Corriere dello Sport – Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid | quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez

Da justcalcio.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando la possibilità di riscattare Nico Gonzalez, attualmente in prestito all’Atletico Madrid. La trattativa si inserisce nel contesto della rottura con l’ex allenatore e delle operazioni legate alle cessioni e alle acquisizioni recenti. Il club bianconero potrebbe ottenere un incasso importante in caso di riscatto, anche se i dettagli economici sono ancora da definire. La situazione si sviluppa in un momento di attenzione sul mercato estivo.

2026-04-15 09:52:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Sette giornate al traguardo della Liga, Nico Gonzalez si trova al bivio: deve totalizzare altre cinque partite con un minimo di 45 minuti in campo per raggiungere quota 20 presenze in campionato e far scattare l’obbligo di riscatto per l’Atletico Madrid. Queste sono le condizioni contrattuali, non valgono altre competizioni come Champions o Coppa del Re. Si parla solo di campionato spagnolo. L’estate scorsa la Juve aveva ceduto l’esterno argentino ( in rotta con Tudor ) in prestito oneroso per un milione di euro e obbligo di riscatto per ulteriori 32 al verificarsi di determinate condizioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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