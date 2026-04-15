Corriere dello Sport – Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid | quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez

La Juventus sta valutando la possibilità di riscattare Nico Gonzalez, attualmente in prestito all’Atletico Madrid. La trattativa si inserisce nel contesto della rottura con l’ex allenatore e delle operazioni legate alle cessioni e alle acquisizioni recenti. Il club bianconero potrebbe ottenere un incasso importante in caso di riscatto, anche se i dettagli economici sono ancora da definire. La situazione si sviluppa in un momento di attenzione sul mercato estivo.

2026-04-15 09:52:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Sette giornate al traguardo della Liga, Nico Gonzalez si trova al bivio: deve totalizzare altre cinque partite con un minimo di 45 minuti in campo per raggiungere quota 20 presenze in campionato e far scattare l’obbligo di riscatto per l’Atletico Madrid. Queste sono le condizioni contrattuali, non valgono altre competizioni come Champions o Coppa del Re. Si parla solo di campionato spagnolo. L’estate scorsa la Juve aveva ceduto l’esterno argentino ( in rotta con Tudor ) in prestito oneroso per un milione di euro e obbligo di riscatto per ulteriori 32 al verificarsi di determinate condizioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid: quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez Notizie correlate Calciomercato Juve, Atletico Madrid vicino al riscatto di Nico Gonzalez: che cosa manca e quanto incasserebbero i bianconeridi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, l’Atletico Madrid si avvicina al riscatto di Nico Gonzalez: vediamo che cosa manca e quanti soldi... Nico Gonzalez Atletico Madrid, quanto manca per il riscatto dell’ex Fiorentina: la Juve aspetta i 32 milionidi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto dell’argentino è a un passo: servono ancora poche presenze da 45 minuti per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Atletico Madrid alza la voce contro il Var dopo la sfida con il Barcellona: Non ha senso, c'è da vergognarsi; Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali di Simeone e Flick; Liga: Atletico Madrid con la testa alla Champions League e ko a Siviglia, Valencia sconfitto a Elche; Lancio di sassi contro il pullman: l'Atletico Madrid scrive alla Nasa. Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid: quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico GonzalezSette giornate al traguardo della Liga, Nico Gonzalez si trova al bivio: deve totalizzare altre cinque partite con un minimo di 45 minuti in campo per raggiungere quota 20 presenze in campionato e far ... msn.com Il Barcellona vince a Madrid ma non basta: in semifinale ci va l’Atletico di SimeoneDopo il 2-0 dell'andata, i colchoneros di Simeone sono chiamati a difendere il doppio vantaggio contro i blaugrana di Flick: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Champions, in campo Arsenal-Sporting Lisbona e Bayern Monaco-Real Madrid Conquistano la semifinale Atletico Madrid e Psg che ieri hanno superato nel ritorno dei quarti rispettivamente Barcellona e Liverpool. Segui le cronache testuali https://www.raine facebook L'Inter valuta #Fort come contropartita per #Bastoni. Il presente del giocatore però si chiama Atletico Madrid x.com