Corriere dello Sport – La Lazio cerca colpi in Argentina | chi c’è nella lista mercato

La Lazio sta valutando alcuni giocatori argentini per rinforzare la rosa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La società sta monitorando diverse opportunità di mercato in Sud America e sta definendo le strategie per il prossimo calciomercato. Tra le questioni ancora da risolvere ci sono alcune decisioni legate alla permanenza di un attaccante attualmente in bilico, con un possibile intervento da parte della proprietà.

2026-04-08 08:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Gila in bilico, deciderà Lotito. Romagnoli pure, ma la guerra e il futuro di Mancini potrebbero allontanarlo dall’Al-Sadd e riavvicinarlo alla Lazio. Le loro partenze, anche solo una, figuriamoci due, aprirebbero un buco enorme in difesa. La Lazio aveva pensato a Diogo Leite, è nata male dall’inizio. Dai contatti di gennaio allo stop di febbraio, poi la riapertura di marzo e lo strappo di inizio aprile. Col portoghese è finita. Le voci su Lautaro Rivero del River Plate, rimbalzate dall’Argentina, hanno aperto un fronte in Sudamerica. La Lazio sta valutando profili della Primera Division. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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