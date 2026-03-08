Il Corriere dello Sport anticipa la data di rientro di Di Lorenzo

Il Corriere dello Sport ha comunicato che Giovanni Di Lorenzo tornerà in campo tra alcune settimane, prolungando l’assenza che sta influenzando la difesa del Napoli. La decisione riguarda un infortunio che ha costretto il giocatore a rimanere fuori dal campo. La squadra dovrà quindi fare a meno del suo contributo nelle prossime partite. La sua assenza si protrarrà ancora per qualche tempo.

L’assenza di Giovanni Di Lorenzo continuerà a pesare sulla difesa del Napoli ancora per qualche settimana. Il capitano azzurro, infatti, sarà costretto a saltare i prossimi impegni di campionato a causa dell’infortunio che lo tiene lontano dal campo, ma spunta già una data del suo possibile rientro. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha fatto il punto sui tempi di recupero del terzino. Secondo quanto emerge, Di Lorenzo non sarà a disposizione per la sfida contro il Lecce e nemmeno per la successiva trasferta a Cagliari. Quest’ultima rappresenterà l’ultimo impegno degli azzurri prima della pausa per le nazionali, periodo che potrebbe rivelarsi decisivo per il recupero del giocatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il Corriere dello Sport anticipa che i tempi di recupero di Di Lorenzo saranno leggermente più lunghiL’infortunio di Giovanni Di Lorenzo rappresenta uno snodo delicato della stagione del Napoli, sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo.

