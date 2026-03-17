Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un collega camionista con una spranga durante una lite avvenuta domenica tra autotrasportatori di origine romena. L’incidente si è verificato in un'area di servizio lungo una strada statale, dove i due si sono affrontati in modo violento. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’aggressore.

In seguito a una accesa lite tra autotrasportatori di origine romena finita a sprangate domenica sera sul piazzale di una ditta dell’area industriale di Faenza, i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per tentato omicidio un quarantaseienne – Mihai Iulian Puculete – e denunciato a piede libero un trentatreenne per concorso nel medesimo reato. Mentre un trentanovenne – ricoverato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena – è stato denunciato sempre a piede libero per minaccia aggravata e porto abusivo di coltello, ora sotto sequestro. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Faenza, la lite è partita tra il quarantaseienne e il trentanovenne, entrambi con precedenti di polizia, a causa di motivi banali verosimilmente legati allo stato di forte ubriachezza in cui versava uno dei due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sprangate a un collega camionista: arrestato

Articoli correlati

Picchia un collega camionista e lo riduce in fin di vita, 43enne irreperibile dopo il patteggiamentoIvan Gorbunov nel 2019 aveva patteggiato 2 anni e 8 mesi per aver ridotto in fin di vita un collega camionista a Pavia.

Leggi anche: Ragazza picchiata a sprangate e stuprata: chi è il marocchino arrestato

Ho rischiato grosso. #piertutor #incidente #camionista

Altri aggiornamenti su Sprangate a un collega camionista...

Temi più discussi: Sprangate a un collega camionista: arrestato; Lite tra camionisti a Faenza: aggredito a sprangate, arrestato per tentato omicidio; Cronaca. Faenza, follia tra camionisti rumeni: tentato omicidio a sprangate dopo una lite; Lite tra camionisti finisce a sprangate: un arresto per tentato omicidio e due denunce.

Sprangate a un collega camionista: arrestatoUn 46enne romeno in manette a Faenza per tentato omicidio; denunciati chi ha passato la spranga e l’uomo ferito perché aveva un coltello ... ilrestodelcarlino.it

Lite tra camionisti finisce a sprangate: un arresto per tentato omicidio e due denunceE’ accaduto a Faenza dove sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia. Ad avere la peggio è stato uno dei tre uomini, trasportato d’urgenza al ‘Bufalini’ di Cesena ... msn.com

Cronaca. Faenza, follia tra camionisti rumeni: tentato omicidio a sprangate dopo una lite - facebook.com facebook

Gli agenti della #SquadraMobile di Pordenone fermano l'assassino dell’imprenditore 87enne di Porcia, ucciso ieri a sprangate in casa. Le indagini hanno puntato su un collaboratore della sua emittente TV locale, che ha confessato l'omicidio #5marzo x.com