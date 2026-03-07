A Correggio, in provincia di Reggio Emilia, un uomo è stato condannato a tre anni e un mese di carcere. Era stato riconosciuto colpevole di aver commesso diversi furti e rapine nella zona e in alcune località vicine. La sentenza è stata pronunciata dopo un'indagine durata diversi mesi, che ha portato all'arresto e al processo.

Correggio (Reggio Emilia), 7 marzo 2026 - Condannato a tre anni e un mese il ladro e rapinatore seriale che a lungo aveva provocato tensione e timori nella zona di Correggio, oltre che in alcuni paesi limitrofi. Si tratta di un iracheno di 43 anni, già destinatario di un foglio di via dal territorio reggiano, ma che aveva più volte violato per tornare in zona per commettere reati, in abitazioni e in esercizi commerciali, in particolare tra il 2023 e il 2024. Un anno fa era stato arrestato e tuttora risulta in carcere. La difesa, affidata all’avvocato Francesco Cupello, aveva chiesto l’assoluzione dove possibile e il minimo della pena per i reati provati in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggio, condannato a tre anni il ladro "seriale"

Carabiniere condannato a tre anni: uccise un ladro che aveva ferito il collega con un cacciaviteComune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San...

Roma: sparò e uccise ladro in fuga, carabiniere condannato a tre anniÈ stato condannato a tre anni il carabiniere che nel settembre del 2020, durante un intervento per la segnalazione di un furto, sparò e uccise un...