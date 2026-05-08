A Venezia, il padiglione austriaco SeaWorld Venice presenta un'esposizione che include corpi-batacchi, fluidi corporei e voci sussurrate. La mostra si inserisce nella programmazione della Biennale Arte 2026 e vede la partecipazione di artisti internazionali. La manifestazione si svolge nel contesto della più importante mostra d'arte contemporanea, attirando visitatori e addetti ai lavori da tutto il mondo.

V enezia, 7 mag. (askanews) – Nel padiglione austriaco SeaWorld Venice di Florentina Holzinger a cura di Nora-Swantje Almes, i fluidi corporei dei visitatori vengono trasformati in alloggi per gli artisti che abitano il padiglione attraverso diverse performance chiamate Venice Etudes, contribuendo al contempo attivamente all’allagamento del padiglione stesso: un organismo meccanico in cui il corpo è elemento all’interno di un paesaggio in radicale mutamento dove natura e tecnologia si scontrano nel collasso dei sistemi. Le Venice Etudes sono commissionate congiuntamente dalla Bukhman Foundation, dalla Hartwig Art Foundation e dalla Thaddaeus Ropac Gallery.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Corpi-batacchi, fluidi corporei, voci sussurrate. Austria e Polonia alla Biennale Arte 2026

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