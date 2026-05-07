Alla Biennale del 2026 si esploreranno i rapporti tra corpi umani, fluidi e tecnologie. Si indagherà su come i fluidi dei visitatori possano essere utilizzati per alimentare le abitazioni degli artisti. Verranno inoltre analizzati gli effetti dell’interazione tra il corpo umano e sistemi meccanici che si possono allagare. Il tema coinvolge aspetti di bioingegneria e comunicazione tra organismi e macchinari.

? Domande chiave Come possono i fluidi dei visitatori alimentare le case degli artisti?. Cosa accade quando il corpo umano interagisce con sistemi meccanici allagabili?. Come possono persone udenti e sorde interpretare i segnali delle balene?. Perché l'arte della Biennale punta a superare i confini tra specie?.? In Breve Nora-Swantje Almes cura le performance Venice Etudes nel padiglione austriaco.. Bukhman Foundation, Hartwig Art Foundation e Thaddaeus Ropac Gallery finanziano l'opera.. Bogna Burska e Daniel Kotowski creano l'installazione Liquid Tongues per la Polonia.. Curatrice Ewa Chomicka e Koyo Kouoh guidano il progetto del coro Choir in Motion.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale 2026: tra fluidi biologici e linguaggi delle balene

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