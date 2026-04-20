Finale di Coppa Cev si va verso il sold out

La prevendita dei biglietti per la finale di Coppa CEV tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e SVG Luneburg sta proseguendo con numeri elevati, avvicinandosi al tutto esaurito. L'incontro si svolgerà al PalabancaSport mercoledì 22 aprile alle ore 20 e i tifosi stanno acquistando i tagliandi in modo consistente. La vendita dei biglietti ha riscosso grande interesse tra gli appassionati di volley.

Continua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con SVG Luneburg, in programma al PalabancaSport mercoledì 22 aprile alle ore 20.00, valida per il ritorno della Finale della Cev Volleyball Cup. Sono ancora disponibili qualche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Milan-Parma, entusiasmo alle stelle: si va verso il sold out a San Siro | PM News Mercoledì a Luneburgo gara d’andata della Finale di Coppa CevGas Sales Bluenergy Volley Piacenza, chiusa la stagione italiana in Semifinale Play Off Scudetto, si rituffa in Europa: mercoledì 15 aprile (ore 19. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piacenza espugna Luneburg: 3-0 nell'andata della finale di Coppa Cev; Finale di Coppa Cev: via alla prevendita dei biglietti.; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg. Finale di Coppa Cev, si va verso il sold outContinua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con SVG Luneburg, in programma al PalabancaSport mercoledì 22 aprile alle ore 20.00, va ... ilpiacenza.it Palabanca verso il sold out per la finale di Coppa CevContinua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere al ritorno della finale di Cev Volleyball Cup tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e ... piacenzasera.it San Gallo in finale di coppa Guarda le immagini - facebook.com facebook