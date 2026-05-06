Confcooperative Federsolidarietà Giovanni Tagliaferri e Giuliano Ciano guidano il nuovo Consiglio regionale

In Campania, il nuovo Consiglio regionale è stato recentemente formato con la guida di due figure di spicco. La nomina segna un passaggio importante per le cooperative sociali nella regione, con un'attenzione particolare alla direzione futura del settore. La scelta di leadership riflette anche un orientamento strategico volto a consolidare il modello generativo, che coinvolge le attività di queste cooperative nel territorio.

Non solo il rinnovo degli organismi dirigenti, ma anche e soprattutto una chiara indicazione strategica per il futuro del sistema cooperativo sociale in Campania, il modello generativo. Il dato è emerso dall’a ssemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà che, presso l’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte e alla presenza del presidente nazionale Stefano Granata e del presidente del Forum del Terzo Settore Giampaolo Gaudino, ha eletto il nuovo Consiglio regionale che sarà guidato da G iovanni Tagliaferri e Giuliano Ciano. “Fare squadra e fare sintesi ci dà una visione di Federazione e di Organizzazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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