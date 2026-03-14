Convocati Juve per l’Udinese la lista completa di Spalletti | la decisione finale su Milik e Vlahovic

Spalletti ha annunciato la lista completa dei calciatori della Juventus convocati per la partita contro l’Udinese. Tra i nomi spiccano quelli di Milik e Vlahovic, per i quali è attesa ancora la decisione finale. La squadra si prepara ad affrontare l’impegno di campionato con diversi giocatori disponibili e altri ancora in dubbio. La partita si avvicina e il tecnico ha diramato la sua rosa ufficiale.

Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski.» Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Napoli, riecco Anguissa! L’infortunio ha cambiato gli equilibri ma ora Conte può sorridere Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo? Llorente sicuro: «Vlahovic? A me piace tantissimo, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. La Juve sta migliorando nel gioco» Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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