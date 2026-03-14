Convocati Juve per l’Udinese | la decisione definitiva su Vlahovic e Milik e la lista completa di Spalletti

La Juventus ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la partita contro l’Udinese. La decisione definitiva riguarda Vlahovic e Milik, i due attaccanti sono stati inclusi o esclusi dalla rosa ufficiale. L’allenatore ha reso nota la lista completa dei convocati, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni delle scelte. La partita si avvicina e le scelte ufficiali sono state annunciate.