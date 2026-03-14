Convocati Juve per l’Udinese | la decisione definitiva su Vlahovic e Milik e la lista completa di Spalletti
La Juventus ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la partita contro l’Udinese. La decisione definitiva riguarda Vlahovic e Milik, i due attaccanti sono stati inclusi o esclusi dalla rosa ufficiale. L’allenatore ha reso nota la lista completa dei convocati, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni delle scelte. La partita si avvicina e le scelte ufficiali sono state annunciate.
Convocati Juve per l’Udinese: la decisione definitiva su Vlahovic e Milik e la lista completa. Tutti gli aggiornamenti verso la sfida di questa sera. La Juventus ha diramato le scelte ufficiali per la trasferta con l’ Udinese, snodo cruciale per la stagione in corso. L’allenatore Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei giocatori: le decisioni prese dallo staff sono frutto di valutazioni fisiche effettuate negli ultimi giorni, cercando il miglior equilibrio per arginare le offensive avversarie e imporre le proprie geometrie tattiche. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La grandissima novità di giornata riguarda il prezioso rientro di Arkadiusz Milik, che torna a disposizione dopo aver smaltito i recenti fastidi fisici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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