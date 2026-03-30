Elisoccorso nel Piacentino 265 missioni in un anno

Nell’arco di un anno, nel territorio del Piacentino, sono state effettuate 265 missioni di elisoccorso. La prima base regionale di elisoccorso è stata inaugurata il 14 giugno 1986 all’Ospedale Maggiore di Bologna. Da allora, sono trascorsi quarant’anni, durante i quali il servizio ha continuato a operare in modo regolare e diffuso nella regione.

Da quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’Ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano, a Modena, con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. Nel 2025 sono stati effettuati 2.300 servizi di emergenza e 100. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Elisoccorso, nel Piacentino 265 missioni in un anno Articoli correlati Elisoccorso di Como, tre missioni salvavita per mamme e neonatiL’elisoccorso di Como è al centro dei primi risultati concreti del progetto sperimentale Eli-STAM, il servizio di elisoccorso per il trasporto... Leggi anche: Mutuo per la casa, nei primi due mesi dell’anno richiesta media di 125mila 800 euro nel Piacentino