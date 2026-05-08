Controlli sulla sicurezza nei cantieri del Palermitano sospensione per tre imprese

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Palermo, le autorità hanno eseguito controlli sulla sicurezza nei cantieri. Durante le verifiche, sono state sospese tre imprese a causa di irregolarità. In un cantiere, i ponteggi erano privi di protezioni contro le cadute, mentre in un altro un operatore conduceva mezzi pesanti senza patente a crediti. Sono state riscontrate ulteriori anomalie in altri due cantieri.

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In un cantiere i ponteggi erano sprovvisti di protezioni per le cadute, in un altro c’era qualcuno che conduceva mezzi pesanti senza la patente a crediti, mentre in altri due sono state registrate altre anomalie. I tecnici dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la Sicilia hanno controllato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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