Controlli sulla sicurezza nei cantieri del Palermitano sospensione per tre imprese

Nella provincia di Palermo, le autorità hanno eseguito controlli sulla sicurezza nei cantieri. Durante le verifiche, sono state sospese tre imprese a causa di irregolarità. In un cantiere, i ponteggi erano privi di protezioni contro le cadute, mentre in un altro un operatore conduceva mezzi pesanti senza patente a crediti. Sono state riscontrate ulteriori anomalie in altri due cantieri.

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In un cantiere i ponteggi erano sprovvisti di protezioni per le cadute, in un altro c’era qualcuno che conduceva mezzi pesanti senza la patente a crediti, mentre in altri due sono state registrate altre anomalie. I tecnici dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la Sicilia hanno controllato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Montefredane: sospese due imprese per gravi violazioni sulla sicurezza nei cantieriControlli intensificati dei Carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Leggi anche: Sicurezza nei cantieri del fotovoltaico, istituti di vigilanza nel mirino: sospensione e 9mila euro di multa Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro: controlli e multe; Pnrr: ospedali aperti senza controlli, i rischi per i pazienti; Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina; 1 maggio, La Fauci (Confsal): Sicurezza non sia slogan, servono controlli e responsabilità. Carabinieri Nas, controlli sulla sicurezza alimentare e sanitariaNewTuscia – VITERBO – L’attività di controllo svolta nella provincia di Viterbo nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria dal personale del NAS Carabinieri di Viterbo, svolta nell’ultimo quad ... newtuscia.it Controlli dei carabinieri nella Marsica: chiuso negozio di generi alimentari, sanzioni per 11mila euroMarsica – Controlli su lavoro e sicurezza nei negozi nell’ambito del servizio straordinario dei Carabinieri nella Marsica. Nel corso delle verifiche, effettuate con il supporto del Nucleo ... terremarsicane.it Controlli nei locali a Telese: sequestro di alimenti non tracciati e denunce Verifiche della Polizia di Stato con Asl e Vigili del Fuoco Continua a leggere: https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/426923/controlli-nei-locali-a-telese-sequestro-di-alimenti-non-tracciati- - facebook.com facebook Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce x.com