Sicurezza nei cantieri del fotovoltaico istituti di vigilanza nel mirino | sospensione e 9mila euro di multa

Nell’ambito della sicurezza nei cantieri del fotovoltaico tra Viterbo e Tuscania, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli su tre istituti di vigilanza. Durante le ispezioni, è stato riscontrato che due aziende non avevano aggiornato il Documento di valutazione dei rischi, mentre una si trovava in regola. Sono state adottate misure di sospensione e comminate sanzioni per un totale di circa nove mila euro.

Sicurezza sul lavoro nei cantieri del fotovoltaico tra Viterbo e Tuscania. I carabinieri nel Nucleo ispettorato del lavoro hanno controllato tre istituti di vigilanza e dall'ispezione è emerso che due non avevano aggiornato il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), mentre la terza ditta stava prestando la propria opera lavorativa in totale assenza del Dvr. All'esito dei controlli, una sospensione e 9mila euro di sanzioni. Per i primi due istituti sono state elevate sanzioni amministrative pari 2mila 900 euro a complessivi, mentre per l'altra ditta, per la mancanza del Dvr e della formazione di due dei lavoratori trovati, è stato adottato anche il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nonché elevate sanzioni amministrative per 6mila 129 euro complessivi.