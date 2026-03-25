Frosinone controlli della Finanza sui prezzi dei carburanti | già contestate 18 irregolarità

La Guardia di finanza ha avviato controlli sui prezzi dei carburanti in tutta la provincia di Frosinone. Durante le ispezioni sono state riscontrate e contestate 18 irregolarità, distribuite tra diversi distributori presenti sul territorio. Le verifiche sono ancora in corso e i primi risultati indicano una presenza consistente di anomalie nelle attività di vendita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una verifica estesa sull’intera rete provinciale dei distributori e primi riscontri già significativi. I finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno avviato un’attività di vigilanza finalizzata a monitorare l’applicazione del prezzo dei carburanti alla pompa lungo la rete di distribuzione stradale dell’intera provincia. L’incipit. Prezzi esposti, obblighi di pubblicazione e regolarità delle operazioni di rifornimento finiscono sotto la lente della Guardia di Finanza. In provincia di Frosinone i controlli avviati nei primi giorni hanno già fatto emergere diverse violazioni, con 18 irregolarità accertate dal solo Gruppo di Frosinone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Frosinone, controlli della Finanza sui prezzi dei carburanti: già contestate 18 irregolarità Articoli correlati Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributoriI militari del Comando Provinciale intensificano le verifiche sulla rete stradale ciociara per garantire la trasparenza delle tariffe alla pompa. Leggi anche: Guardia di Finanza: controlli sui prezzi dei carburanti. Sequestrato un distributore abusivo Aggiornamenti e notizie su Frosinone controlli della Finanza sui... Temi più discussi: Controlli della Polizia in Ciociaria: 500 persone identificate tra Frosinone, Cassino, Sora e Fiuggi; Frosinone - Caro carburanti, il sindaco Mastrangeli scrive al Prefetto: Prezzi non calati, scattino i controlli; UGL Salute Frosinone: 'Caso paradossale all'Ospedale Spaziani: nominato il Responsabile di un reparto che ancora non esiste'; Controlli nei municipi X e XI: sequestrati 1.200 capi abbigliamento contraffatti. Frosinone – Caro carburante, controlli a tappeto della Finanza tra irregolarità e multe salateGià 18 i distributori trovati con evidenti criticità FROSINONE – Prezzi dei carburanti sotto la lente della Guardia di Finanza: una vasta operazione di c ... etrurianews.it Controlli della finanza: droga e irregolarità nei negozi. Il puntoProsegue l'azione di controllo da parte dei finanzieri del comando provinciale di Frosinone all'interno del Capoluogo. In questi giorni, a essere interessati dai controlli, sono stati il quartiere Sca ... ciociariaoggi.it Alunno autistico deriso: maltrattamenti scoperti con il registratore nello zaino: tre maestre a processo a Frosinone - facebook.com facebook Il #Frosinone ha affidato la panchina della Primavera ad Emanuele #Pesoli. #calciomercato x.com