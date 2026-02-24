San Prospero controlli a tappeto dei Carabinieri tra centri commerciali e luoghi di ritrovo

Una domenica di controlli intensi dei Carabinieri a San Prospero, causata dall’aumento di segnalazioni di comportamenti sospetti nelle zone frequentate dai giovani. Le forze dell’ordine hanno verificato negozi, piazze e aree di ritrovo, fermando numerosi cittadini e controllando documenti. La presenza massiccia ha portato a diversi interventi e sequestri di merce irregolare. La giornata si conclude con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle vie del paese.

Domenica di presidio del territorio per prevenire furti e risse. Identificate 31 persone e controllati 23 veicoli, ispezionato anche un locale pubblico senza rilevare irregolarità Una domenica all'insegna della prevenzione e della sicurezza per i cittadini di San Prospero. Nella giornata del 22 febbraio, i Carabinieri hanno messo in campo un massiccio servizio coordinato di controllo del territorio che ha interessato capillarmente sia le aree urbane centrali che le zone periferiche del comune. L'attenzione delle pattuglie della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti si è concentrata in modo particolare sui luoghi di maggiore aggregazione giovanile e sui centri commerciali.