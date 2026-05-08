Controlli a tappeto 80 persone e 55 veicoli delle forze dell' ordine a Spoltore

Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli a Spoltore, coinvolgendo circa 80 persone e 55 veicoli. Le verifiche si sono svolte sia all’interno dei locali pubblici che negli spazi verdi del comune. L’operazione è stata condotta in collaborazione tra la questura e la polizia locale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui risultati specifici delle verifiche.

Controlli nei locali e negli spazi verdi del comune di Spoltore in virtù di una'attività congiunta della questura e della polizia locale. In esecuzione a quanto concordato con il sindaco Chiara Trulli, nel pomeriggio di giovedì 7 maggio è stato attuato un intervento congiunto tra polizia e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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